Парень ушел с первого свидания через несколько минут по неожиданной причине

Пользователь Reddit с ником Able_Bowl_4745 рассказал о причинах, побудивших его закончить первое свидание с девушкой через несколько минут после его начала. Перед этим молодые люди несколько недель общались в приложении для знакомств.

«Мы встретились в ресторане. Едва я зашел, она помахала мне рукой, но я ее не узнал. Подумал сначала, что, быть может, она просто выглядит чуть иначе вживую, поэтому я сел за столик, однако затем сразу понял, что она вовсе не похожа на свои снимки», — написал автор.

В ответ на прямой вопрос девушка призналась, что действительно использовала в приложении фотографии своей соседки по комнате, объяснив это неуверенностью в себе. После этого она указала на истинную обладательницу понравившегося автору лица, сидевшую в нескольких столиках от пары и пристально наблюдавшую за ней.

«Я сказал ей, что притворяться кем-то другим — неправильно. Она начала защищаться, назвав меня поверхностным и предложив чуть больше думать о наших отношениях. Мне стало окончательно не по себе, поэтому я сказал ей, что у нас ничего не получится, и ушел. Позже она написала мне сообщение, в котором обвинила меня в том, что я опозорил ее, добавив, что я мог бы остаться подольше из вежливости», — заключил автор.

