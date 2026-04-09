Паводок затопил часть Подмосковья и развеселил местных жителей

Ока в Луховицком районе Подмосковья затопила дороги и дачные участки

В Луховицком районе Подмосковья паводок — река Ока разлилась и подтапливает дороги и приусадебные участки. Видео с затоплением дороги опубликовал Telegram-канал «RU_CHP».

На кадрах дорожные знаки почти полностью оказались в воде. Авторы видео плывут на лодке, прицепленной к трактору, мимо дорожного знака, указывающего, что до населенного пункта Белоомут осталось девять километров. За кадром раздаются радостные возгласы. «***** себе погодка!» — прокомментировал один из пассажиров лодки.

В воскресенье, 5 апреля, в муниципальном округе Луховицы уровень воды в Оке достиг отметки в 104,05 метра. Из-за половодья перелиты 12 участков дорог. В том числе — участки от поселка Белоомут до села Слемские Борки, у деревни Гольный Бугор — дорога «Дединово — Ловцы — Белоомут», «Белоомут — Ловцы» близ деревни Ловецкие Борки, дорога «Дединово — Сельниково» близ деревни Лисьи Норы и ряд других.

Ранее паводок коснулся Нижегородской области. Там затопило дороги, подтопленными оказались более 400 придомовых территорий.

