Пингвины оказались на грани исчезновения

20:23, 9 апреля 2026Экономика

IUCN: Пингвины и морские котики рискуют исчезнуть из-за глобального потепления
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Императорские пингвины и морские котики оказались на грани исчезновения из-за глобального потепления. Об этом предупреждают специалисты Международного союза охраны природы (Internacional Union For Concervation of Nature, IUCN).

На фоне изменения климата популяция императорских пингвинов уже уменьшилась на 10 процентов, а к 2080 году рискует сократиться вдвое. Под угрозу существование птиц ставит стремительное таяние льда в Антарктиде. Пингвины размножаются и выращивают на нем потомство.

Если лед разрушается слишком рано, птенцы рискуют не выжить — особенно, если в этот период у них еще нет водонепроницаемого оперения.

Пингвины — не единственные, кого затронула проблема. В зоне риска также оказались антарктические морские котики. С 2000 года их численность сократилась более чем на 50 процентов, и сейчас на планете осталось менее миллиона взрослых особей. Причиной тоже стало потепление океана. Рост температур и уменьшение ледового покрова привели к тому, что криль — основной источник пищи этих животных — стал уходить на большую глубину и оказался менее доступным для котиков.

В категорию уязвимых специалисты также перевели морских слонов. Эти млекопитающие оказались подвержены птичьему гриппу — в некоторых колониях он унес жизни до 90 процентов детенышей.

Дальнейшее потепление лишь усугубит негативные изменения в экосистеме Антарктики. Климатическая катастрофа затронет сразу несколько видов и нарушит пищевые цепочки.

Ранее стало известно, что в России уже изменился климат. Раньше в стране преобладал континентальный климат, а теперь он стал резко континентальным.

