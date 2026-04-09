Подполковник ФСБ России под пытками заставлял мужчину признаться в связях с террористами

Московский гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 года лишения свободы бывшего подполковника ФСБ России Алексея Кудрявцева за пытки мужчины. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Подсудимый признан виновным в совершении преступления по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением пытки, оружия, спецсредств»). Ему запретили занимать должности на госслужбе сроком на пять лет после отбытия наказания. Суд также лишил Кудрявцева звания и госнаград. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

По данным издания, офицер служил в службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий он вступил в преступный сговор с другими лицами, чтобы незаконно «проверить» одного гражданина на связь с террористами. Однако суд установил, что силовик действовал из «личной заинтересованности и явно выходя за пределы предоставленных ему законом полномочий». Вместе с сообщниками Кудрявцев незаконно проник в дом потерпевшего, провел там ложные оперативные мероприятия, после чего избил и пытал мужчину, добиваясь доступа к его мобильным телефонам.

Судебный процесс по делу экс-офицера российской спецслужбы проходил в закрытом режиме. На этом настоял прокурор, мотивировав такую необходимость тем, что во время суда «будут оглашены личные данные сотрудников ФСБ и прокуратуры».

