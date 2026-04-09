18:32, 9 апреля 2026

Придуман новый оригинальный способ борьбы с запахом изо рта

Metropoles: В Бразилии запустили сервис для анонимных сообщений о запахе изо рта
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Бразильская ассоциация галитоза придумала новый оригинальный способ борьбы с запахом изо рта у жителей страны. Об этом пишет издание Metropoles.

Как рассказала президент ассоциации Сандра Кирхмайер, многие люди, заметив у собеседника неприятный запах изо рта, стесняются сказать ему об этом напрямую. Поэтому врачи запустили сервис, благодаря которому можно анонимно сообщить человеку о несвежем дыхании.

«Этот сервис считается общественной услугой. В среднем мы отправляем от 40 до 50 оповещений в день. В периоды, когда сервис привлекает внимание СМИ, например, когда о нем говорят влиятельные лица или новостные агентства, спрос значительно возрастает», — добавила Кирхмайер.

Человек с галитозом получит от ассоциации сообщение с объяснением, откуда берется неприятный запах изо рта, и советом обратиться за профессиональной помощью. После оформления соответствующей заявки на сайте такое уведомление поступит на указанную электронную почту в течение 10 рабочих дней. При этом любой подобный запрос предварительно тщательно проверяется, чтобы избежать травли людей.

Ранее стоматолог Назир Магомедов перечислил продукты, которые разрушают пломбы. По его словам, с этой проблемой могут столкнуться люди, злоупотребляющие твердой пищей.

