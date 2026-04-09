Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:12, 9 апреля 2026

Пятилетний мальчик спас семью из пожара

Юлия Юткина
Фото: Photo Spirit / Shutterstock / Fotodom  

В штате Техас, США, пятилетний Джейден спас соседскую семью из огня и прослыл героем. Об этом пишет People.

Джейден проснулся в гостиной, после того как услышал странные хлопки. Открыв глаза, он увидел огонь, охвативший входную дверь. В тот момент маленький ребенок был единственным из шести жителей дома, кто не спал. Он тут же побежал предупредить о происходящем тетю — Лулу Крейвен.

Позднее Лулу вспомнила, что мальчик зашел в ее комнату завернутым в одеяло и сказал лишь одно: «Пожар». Вскоре заработала пожарная сигнализация.

Тем временем мимо дома, охваченного пожаром, проезжала соседка семьи Яна Эррера — врач скорой помощи. Она тут же бросилась к выходящим на улицу Джейдену и Лулу. Они предупредили ее, что в доме остались еще люди, некоторые из них были лежачими больными. Яна помогла им покинуть горящий дом. Никто из них серьезно не пострадал.

«Без этого ребенка, я думаю, все пошло бы немного по-другому», — отметила Яна. Лулу добавила, что сам ангел послал мальчика разбудить ее. Джейден заявил, что не испытывал страха во время пожара, и назвал себя супергероем.

Прибывшие после пожарные потушили огонь и выяснили, что пожар начался из-за розетки на крыльце.

Ранее сообщалось, что в городе Кливленд, США, Ричард Кейт Тейлор и его собака по кличке Эйс самоотверженно помогли пожарным. Мужчина вынес из горящего дома женщину, а его питомец нашел в подвале маленькую собаку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все живы». Бывший «народный губернатор» Донбасса у Дудя — о судьбе Пригожина, взятии Киева и чеченцах

    Названы четыре правила выбора одеяла для хорошего сна

    Внешность Ричарда Гира сравнили с одной породой собак

    Два мошенника заработали миллионы на гуманитарной помощи бойцам СВО

    Женщина похудела на 77 килограммов без операций и уколов

    Выявлен не связанный со здоровьем скрытый фактор риска рака

    Требование об обмене ИНН при переводах через СБП уточнили

    Выручка театра Кадышевой выросла в пять раз

    Военкор рассказал о «настоящей бойне» у ключевого для фронта города

    Россиянка описала самый интересный обряд в Эфиопии фразой «началось что-то жуткое»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok