Пятилетний мальчик спас семью из пожара

В США пятилетний мальчик спас пять человек из пожара

В штате Техас, США, пятилетний Джейден спас соседскую семью из огня и прослыл героем. Об этом пишет People.

Джейден проснулся в гостиной, после того как услышал странные хлопки. Открыв глаза, он увидел огонь, охвативший входную дверь. В тот момент маленький ребенок был единственным из шести жителей дома, кто не спал. Он тут же побежал предупредить о происходящем тетю — Лулу Крейвен.

Позднее Лулу вспомнила, что мальчик зашел в ее комнату завернутым в одеяло и сказал лишь одно: «Пожар». Вскоре заработала пожарная сигнализация.

Тем временем мимо дома, охваченного пожаром, проезжала соседка семьи Яна Эррера — врач скорой помощи. Она тут же бросилась к выходящим на улицу Джейдену и Лулу. Они предупредили ее, что в доме остались еще люди, некоторые из них были лежачими больными. Яна помогла им покинуть горящий дом. Никто из них серьезно не пострадал.

«Без этого ребенка, я думаю, все пошло бы немного по-другому», — отметила Яна. Лулу добавила, что сам ангел послал мальчика разбудить ее. Джейден заявил, что не испытывал страха во время пожара, и назвал себя супергероем.

Прибывшие после пожарные потушили огонь и выяснили, что пожар начался из-за розетки на крыльце.

