Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:52, 23 марта 2026

Мужчина и его собака спасли из пожара женщину и еще одного пса

Юлия Юткина
Фото: Fred Greaves / Reuters

В городе Кливленд, США, Ричард Кейт Тейлор и его собака по кличке Эйс самоотверженно помогли пожарным. Об этом пишет People.

Тейлор рассказал, что заметил пожар, когда ехал на машине вместе с женой и псом. В окне жилого дома горел огонь, и мужчина решил удостовериться, что все в порядке. Он остановил машину на обочине и зашел внутрь горящего дома. Там, в задымленной комнате, он нашел женщину и вынес ее на улицу.

Когда мужчина выходил с ней из здания, над их головами разбилось окно. Пламя вырвалось наружу и захватило еще одну часть дома. Тейлору удалось спасти женщину от последствий взрыва. Он отнес ее в свою машину.

В это время на место происшествия прибыли пожарные. Им удалось потушить пламя, и Тейлор решил воспользоваться стабилизировавшейся ситуацией, чтобы выгулять Эйса. Он привязал его к столбу на улице, и тот стал странно себя вести: принюхиваться и натягивать поводок в сторону заколоченного подвального окна.

Тейлор указал на это пожарным, и те нашли в подвале дома маленькую собаку. Хоть все это время питомец был заперт в комнате, он не пострадал ни от дыма, ни от огня.

После произошедшего пожарные Кливленда поблагодарили мужчину и его собаку за проявленную решительность. «Это божий промысел, — заявил Тейлор. — Я просто рад, что оказался в нужное время в нужном месте».

Ранее сообщалось, что в городе Кенневик, США, пара спаслась из пожара благодаря домашней собаке по кличке Уиллоу. Она разбудила хозяев лаем, и они смогли выбраться из горящего дома через окно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на решение Трампа по Ирану

    Люди пострадали при вылете автомобиля на остановку в российском городе

    Из живота кошки вытащили 26 резинок для волос

    Раскрыто место проведения будущих переговоров Ирана и США

    Автобус с туристами упал с обрыва в Перу и попал на видео

    Курс доллара резко снизился

    Силуанов заявил о планах снизить зависимость бюджета от цен на нефть

    В Раде оценили положение Киева фразой «прожить год-два»

    Валерии Ратниковой запросили в России 8 лет колонии

    Парикмахер назвала самую раздражающую привычку клиентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok