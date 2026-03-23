Мужчина и его собака спасли из пожара женщину и еще одного пса

В США мужчина и его собака спасли из огня женщину и маленького пса

В городе Кливленд, США, Ричард Кейт Тейлор и его собака по кличке Эйс самоотверженно помогли пожарным. Об этом пишет People.

Тейлор рассказал, что заметил пожар, когда ехал на машине вместе с женой и псом. В окне жилого дома горел огонь, и мужчина решил удостовериться, что все в порядке. Он остановил машину на обочине и зашел внутрь горящего дома. Там, в задымленной комнате, он нашел женщину и вынес ее на улицу.

Когда мужчина выходил с ней из здания, над их головами разбилось окно. Пламя вырвалось наружу и захватило еще одну часть дома. Тейлору удалось спасти женщину от последствий взрыва. Он отнес ее в свою машину.

В это время на место происшествия прибыли пожарные. Им удалось потушить пламя, и Тейлор решил воспользоваться стабилизировавшейся ситуацией, чтобы выгулять Эйса. Он привязал его к столбу на улице, и тот стал странно себя вести: принюхиваться и натягивать поводок в сторону заколоченного подвального окна.

Тейлор указал на это пожарным, и те нашли в подвале дома маленькую собаку. Хоть все это время питомец был заперт в комнате, он не пострадал ни от дыма, ни от огня.

После произошедшего пожарные Кливленда поблагодарили мужчину и его собаку за проявленную решительность. «Это божий промысел, — заявил Тейлор. — Я просто рад, что оказался в нужное время в нужном месте».

Ранее сообщалось, что в городе Кенневик, США, пара спаслась из пожара благодаря домашней собаке по кличке Уиллоу. Она разбудила хозяев лаем, и они смогли выбраться из горящего дома через окно.