20:54, 9 апреля 2026

Раскрыт простой вечерний ритуал для крепкого сна

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 8photo / Freepik

Диетолог Андреа Клуселлас Тапиас заявила, что людям с бессонницей стоит регулярно совершать один простой вечерний ритуал. Его она раскрыла в разговоре с изданием HuffPost.

Тапиас посоветовала для крепкого сна употреблять вечером 30 граммов темного шоколада с содержанием какао не менее 60 процентов. Дополнить это лакомство она порекомендовала травяным чаем. Как пояснила специалистка, в темном шоколаде содержится большое количество магния, который расслабляет мышцы, регулирует температуру тела и баланс нервной системы.

Кроме того, этот продукт богат триптофаном — аминокислотой, которую организм использует для выработки серотонина, известного как «гормон счастья», добавила она. В результате снижается уровень стресса, который обычно повышается к концу дня. Также темный шоколад стимулирует высвобождение эндорфинов — нейромедиаторов, отвечающих за удовольствие и расслабление, заключила Тапиас.

Ранее сомнолог Александр Казаченко объяснил опасность бесконтрольного употребления мелатонина. Он предупредил, что из-за этого может возникнуть дневная сонливость.

