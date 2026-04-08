07:52, 8 апреля 2026

Названа опасность бесконтрольного употребления мелатонина

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Мелатонин не относится к препаратам с высоким риском тяжелых побочных эффектов, однако его бесконтрольный прием может быть небезопасен — главным образом из-за отсутствия данных о последствиях длительного применения в высоких дозах. Об этом «Газете.Ru» рассказал сомнолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Казаченко.

Врач пояснил, что бесконтрольным считается прием препарата без назначения врача, нарушение рекомендованных дозировок или превышение сроков применения. В России рекомендуемая доза мелатонина составляет от 0,1 до трех милиграммов, максимальная допустимая — шесть милиграммов (в некоторых странах верхний предел достигает 10 милиграммов). Превышать рекомендованные дозы не следует: убедительных данных о безопасности длительного приема в высоких дозах на сегодня недостаточно.

Отдельная проблема, по словам сомнолога, — использование мелатонина без тщательного анализа причин бессонницы. Убежденность в его универсальной эффективности может дать лишь кратковременное улучшение, после чего симптомы возвращаются. Длительный прием показан редко — в основном пациентам с изначально сниженным уровнем гормона. Негативное влияние на эндокринную систему пока не доказано, но необходимы дальнейшие исследования.

Наиболее частые побочные эффекты — головная боль и дневная сонливость. Также возможны раздражительность, нервозность, беспокойство, кожный зуд, повышение давления.

«Мелатонин может быть полезен в определенных клинических ситуациях, однако не является универсальным средством от бессонницы и требует взвешенного подхода, соблюдения дозировок и понимания причин нарушения сна, потому что зачастую проблемы с бессонницей связаны с несоблюдением правил гигиены сна. И если их соблюдать, то мелатонин не понадобится», — заключил доктор.

Ранее врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов в беседе с «Лентой.ру» указал, что накопившийся за холодное время года дефицит витаминов, вопреки расхожему мнению, играет незначительную роль в появлении весенней усталости.

