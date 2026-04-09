04:04, 9 апреля 2026

Раскрыта категория россиян с пенсией более 500 тысяч рублей

Марина Совина
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России выплаты свыше 500 тысяч рублей возможны только у космонавтов и летчиков-испытателей — других категорий, которые могли бы рассчитывать на такие пенсии, не предусмотрено. Об этом РИА Новости заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«В принципе других категорий, которые могли бы претендовать на такие пенсии, у нас нет», — отметил он.

Он пояснил, что размер выплаты определяется окладом и составляет от 55 до 85 процентов от денежного содержания по должности. Минимальный уровень в 55 процентов назначается при стаже не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Доход летчиков-испытателей зависит от места службы, квалификации, налета часов и воинского звания, тогда как у космонавтов — от количества полетов и времени, проведенного на орбите. Наибольшие выплаты получают те, кто испытывает военную технику или имеет статус инструктора-космонавта, добавил Сафонов.

«Например, космонавты могут получать более 500 тысяч рублей в месяц с учетом стажа, сложности и опасности работы», — заявил он.

Ранее сообщалось, что граждане России могут докупать себе пенсионные баллы и стаж для увеличения размера пенсии после начала ее выплаты. В 2026 году минимальный взнос на эти цели составляет 71 525,52 рубля (основан на минимальном размере оплаты труда), он принесет 1,09 балла и год стажа. Верхняя планка платежа составляет 572 204,16 рубля — это 8,72 балла и год стажа.

    Последние новости

    Трамп захотел наказать некоторые страны НАТО. За что?

    Белый дом оскорбился вопросом о морали Трампа

    Ряду россиян напомнили о праве получать две пенсии

    Подсчитано число нападений украинцев на ТЦК

    В России резко выросли продажи автомобилей двух марок

    Популярные препараты для кишечника связали с повышенным риском смерти

    Зеленского обвинили во лжи на фоне его предложения о перемирии

    Стало известно о сомнениях партнеров в США из-за поведения Трампа

    Раскрыта категория россиян с пенсией более 500 тысяч рублей

    Обнаженный мужчина наехал на мужа любовницы и попал в тюрьму

    Все новости
