Раскрыта категория россиян с пенсией более 500 тысяч рублей

Профессор Сафонов: Пенсию более 500 тысяч рублей получают космонавты

В России выплаты свыше 500 тысяч рублей возможны только у космонавтов и летчиков-испытателей — других категорий, которые могли бы рассчитывать на такие пенсии, не предусмотрено. Об этом РИА Новости заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«В принципе других категорий, которые могли бы претендовать на такие пенсии, у нас нет», — отметил он.

Он пояснил, что размер выплаты определяется окладом и составляет от 55 до 85 процентов от денежного содержания по должности. Минимальный уровень в 55 процентов назначается при стаже не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Доход летчиков-испытателей зависит от места службы, квалификации, налета часов и воинского звания, тогда как у космонавтов — от количества полетов и времени, проведенного на орбите. Наибольшие выплаты получают те, кто испытывает военную технику или имеет статус инструктора-космонавта, добавил Сафонов.

«Например, космонавты могут получать более 500 тысяч рублей в месяц с учетом стажа, сложности и опасности работы», — заявил он.

Ранее сообщалось, что граждане России могут докупать себе пенсионные баллы и стаж для увеличения размера пенсии после начала ее выплаты. В 2026 году минимальный взнос на эти цели составляет 71 525,52 рубля (основан на минимальном размере оплаты труда), он принесет 1,09 балла и год стажа. Верхняя планка платежа составляет 572 204,16 рубля — это 8,72 балла и год стажа.