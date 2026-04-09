21:34, 9 апреля 2026

Раскрыта причина неожиданной уступчивости США перед Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bryan Woolston / Reuters

США начнут наземную операцию с сотнями тысячами военных в Иране после перемирия. Такую причину неожиданной уступчивости Вашингтона назвал общественный деятель Дмитрий Василец в эфире радио Sputnik.

«Почему Соединенные Штаты так унижаются и входят в переговоры на условиях Ирана? Для развертывания войск. Для проведения наземной операции нужно время, а главное, когда идет развертывание войск, чтобы по войскам не прилетали ракеты», — заявил он.

По этой причине Штаты понимают, что им требуется «бумажное перемирие», добавил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он отметил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

