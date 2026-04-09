17:43, 9 апреля 2026Силовые структуры

Разборку со стрельбой посреди дороги в России сняли на видео

«112» показал кадры разборок со стрельбой посреди дороги в Иркутске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Иркутске посреди дороги произошли разборки со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «112» и публикует соответствующее видео.

На кадрах видно, как машины стоят на светофоне. В это время к ним приближается автомобиль, из которого выбегает несколько человек. Они окружают чужую машину и разбивают передние стекла. Тогда уже из этого авто выбегают другие люди — они нападают на оппонентов, а один из них даже стреляет в них.

Все произошло в микрорайоне Ново-Ленино в четверг, 9 апреля. Предварительно, у участников разборок был травматический пистолет и дубинка. Полиция уже начала проверку.

Ранее суд в Санкт-Петербурге назначил 1,5 года ограничения свободы водителю каршеринга, которая наехала на инспектора ДПС во время оформления аварии.

