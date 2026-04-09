Россиянам назвали способ избавиться от надоевшей УК

Жильцы могут сменить УК через голосование на общем собрании собственников

Жильцы многоквартирного дома могут сменить управляющую компанию (УК) через голосование на общем собрании собственников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Госдумы от ЛДПР, первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.

Для смены УК необходимо инициировать общее собрание жильцов, при этом должны присутствовать более половины жильцов. Далее следует принять решение большинством голосов, оформить протокол собрания, затем уведомить действующую УК и органы жилищного надзора и выбрать новую управляющую компанию или иной способ управления домом.

Депутат отметил, что россияне обычно имеют схожие проблемы со своими УК. Все жалуются на бездействие управляющих компаний и игнорирование проблем жителей. С другой стороны, многие даже не подозревают, что УК можно сменить.

На практике процедура может оказаться сложной и потребовать активной позиции собственников. Важно понимать, что это небыстрый процесс. Жильцам следует объединиться и действовать последовательно. «Важно понимать, что добросовестное содержание дома — в интересах самих УК, так как от этого напрямую зависит их доход», — подчеркнул парламентарий.

При смене УК важно учитывать корректность оформления документов и протоколов, прозрачность голосования. Также важно убедиться в готовности новой управляющей компании принять дом и передать техническую документацию и расчеты.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предложил создать возможность обращаться к шумным соседям с жалобами через «Госуслуги». Он напомнил, что на портале «Госуслуги» уже работает сервис, который позволяет отправить сообщение владельцу автомобиля, если тот перекрыл проезд или выезд. «Вводишь номер машины и хозяину уходит вежливое уведомление. Никакой личной информации, никакого конфликта. Почему бы не сделать нечто похожее для многоквартирных домов?» — предложил Бондарь.