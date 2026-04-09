18:22, 9 апреля 2026

Россиянам назвали вызывающую прыщи на ягодицах одежду

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Семейный врач Дарья Демихова назвала россиянам вызывающую прыщи на ягодицах одежду. Пост появился в ее Telegram-канале.

По словам эксперта, речь идет о фолликулите — воспалении волосяных фолликулов. К данной проблеме обычно приводит сочетание трех факторов: влажности, синтетических тканей и трения. Например, воспаления могут возникнуть после велотренировки в синтетических легинсах или у любителей сидеть в мокром купальнике.

Также медик рассказала, что предпринять при появлении прыщей. «Основная идея — прекратить повторное действие трех факторов, держать область в сухости, спать без нижнего белья и убрать обтягивающие штаны», — отметила она.

В то же время специалистка порекомендовала ежедневно мыться нейтральным мылом, наносить на пораженную кожу средства с салициловой кислотой и тщательно сушить ее. Кроме того, следует выбирать хлопковое или шелковое белье для носки.

В свою очередь, перед спортивными тренировками можно использовать мази или лосьоны с цинком, а при болезненных или многочисленных воспалениях — применять антибактериальные мази и обращаться к врачам, строго избегая выдавливания гнойников.

«Профилактика (когда прыщи зажили): гели для душа с кислотами, лосьоны с кислотами, энзимные пудры и механические пилинги с турецкими варежками кесе и мылом», — указала Демихова.

В марте терапевт-эндокринолог Екатерина Ладикова показала лицо, покрытое прыщами, и взволновала пользователей сети.

