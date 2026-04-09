Россиянина выбросили с 12-го этажа многоэтажки

В Петербурге суд арестовал мужчину, выбросившего приятеля с 12-го этажа

В Санкт-Петербурге под окнами многоэтажного дома по улице Фарфоровской нашли мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи выяснили, что 6 апреля двое мужчин выпивали в квартире на 12-м этаже. Между ними произошел конфликт, в результате которого один из оппонентов напал на второго и нанес ему не менее четырех колото-резаных ранений спины с повреждением правого легкого и правой артерии. После этого злоумышленник скинул знакомого с балкона. В результате полученных травм пострадавший не выжил.

Следователи возбудили уголовное дело. Фигуранта задержали 7 апреля. Его арестовали до 6 июня.

