18:57, 9 апреля 2026Россия

Россиянка попала в реанимацию после установки средства контрацепции

В Зеленограде женщина попала в реанимацию после коррекции внутриматочной спирали
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Зеленограде 29-летняя женщина попала в реанимацию после установки внутриматочной спирали. При проведении процедуры средство контрацепции проткнуло ей стенку матки, пишет Baza.

По данным канала, вскоре после операции у россиянки начались боли внизу живота. Тогда она обратилась в частную клинику, где после осмотра гинеколога и УЗИ выяснилось, что спираль проткнула орган женской репродуктивной системы.

Сообщается, что непосредственно из клиники россиянку госпитализировали в реанимацию. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что многодетный житель Уфы вновь стал отцом после медицинской стерилизации, после чего ему присудили 100 тысяч рублей компенсации.

    Последние новости

    Мединский обратил внимание на соотношение потерь России и Украины после обмена телами

    Опасные лунные медузы появились у берегов популярного у россиян курорта Таиланда

    В Москве убрали электросамокаты

    В парламенте Литвы захотели упразднить статус главы государства

    Описаны разрушения после ночной атаки ВСУ на южный регион России

    Россиянин обвинил стоматологов в своем пьяном вождении

    Рубальская высказалась о заслуженности статуса народной артистки

    Россиянка попала в реанимацию после установки средства контрацепции

    Microsoft отказалась исправлять старую ошибку Windows

    Режим ЧС после масштабного потопа в Дагестане предложили повысить до федерального

    Все новости
