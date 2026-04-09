Россиянка попала в реанимацию после установки средства контрацепции

В Зеленограде женщина попала в реанимацию после коррекции внутриматочной спирали

В Зеленограде 29-летняя женщина попала в реанимацию после установки внутриматочной спирали. При проведении процедуры средство контрацепции проткнуло ей стенку матки, пишет Baza.

По данным канала, вскоре после операции у россиянки начались боли внизу живота. Тогда она обратилась в частную клинику, где после осмотра гинеколога и УЗИ выяснилось, что спираль проткнула орган женской репродуктивной системы.

Сообщается, что непосредственно из клиники россиянку госпитализировали в реанимацию. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое.

