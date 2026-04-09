14:50, 9 апреля 2026

Российская пенсионерка обманула мошенников

В Саратове пенсионерка обманула мошенников, передав вместе денег тетрадные листы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: sakae.j / Shutterstock / Fotodom

В Саратове полицейские с поличным задержали курьера мошенников, которые пытались во второй раз обмануть 82-летнюю пенсионерку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном главке МВД России.

Курьером оказался 34-летний житель Архангельска. По заданию аферистов он приехал в Саратов, чтобы забрать у пенсионерки 700 тысяч рублей. Передача происходила под наблюдением сотрудников полиции, а вместо денег женщина подготовила тетрадные листы в клетку. Их она разрезала на «купюры».

Под влияние мошенников пенсионерка попала в конце марта. Злоумышленники позвонили ей, представились сотрудниками Пенсионного фонда и разузнали номер СНИЛС. Затем они убедили женщину, что ей нужно спасать сбережения, и с помощью курьера забрали 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Бурятии задержали пособника мошенников, которые обманули вдову участника специальной военной операции на 8,5 миллиона рублей.

