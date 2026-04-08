10:42, 8 апреля 2026Силовые структуры

Вдова участника СВО пыталась получить награду и осталась без миллионов рублей

В Бурятии задержан курьер мошенников, обманувших вдову участника СВО на ₽8,5 млн
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Бурятии задержали пособника мошенников, которые обманули вдову участника специальной военной операции (СВО) на 8,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, все началось со звонка. Собеседник представился женщине сотрудником военкомата и сообщил о награде, которая ей полагается. Так мошенники выманили у нее номер СНИЛС, а затем заявили о взломе аккаунта на «Госуслугах». Угрожая уголовным делом, вдову убедили снять со счета 8,5 миллиона рублей — 7 миллионов она передала через курьера, а оставшуюся сумму внесла через терминалы. Когда ее попросили оформить кредит, женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Полицейские быстро вычислили курьера, который забрал у нее семь миллионов рублей — им оказался 19-летний житель Братска. Он признался, что нашел «легкий заработок» в мессенджере — за перевозку денег из Улан-Удэ в Красноярск он получил 180 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее стало известно, что суд во Владивостоке возобновит рассмотрение дела в отношении сына «крабового короля» Александра Кана 13 апреля.

    Последние новости

    Согласие на обогащение урана и отмена санкций. На что мог пойти Трамп, чтобы заключить двухнедельное перемирие с Ираном?

    Ремонт для российских военных обернулся аферой на 176 миллионов рублей

    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Харьковской области

    МИД России выступил с пожеланием по Ближнему Востоку

    Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд»

    Россиян предупредили о рисках поздней замены шин

    Россияне стали массово избавляться от домов в районе пропажи семьи Усольцевых

    Сирийца посадили за популярных в арабских странах российских краснокнижных птиц

    Раскрыты главы делегаций США и Ирана на мирных переговорах

    Назван фаворит матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

    Все новости
