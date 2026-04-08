Вдова участника СВО пыталась получить награду и осталась без миллионов рублей

В Бурятии задержан курьер мошенников, обманувших вдову участника СВО на ₽8,5 млн

В Бурятии задержали пособника мошенников, которые обманули вдову участника специальной военной операции (СВО) на 8,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, все началось со звонка. Собеседник представился женщине сотрудником военкомата и сообщил о награде, которая ей полагается. Так мошенники выманили у нее номер СНИЛС, а затем заявили о взломе аккаунта на «Госуслугах». Угрожая уголовным делом, вдову убедили снять со счета 8,5 миллиона рублей — 7 миллионов она передала через курьера, а оставшуюся сумму внесла через терминалы. Когда ее попросили оформить кредит, женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Полицейские быстро вычислили курьера, который забрал у нее семь миллионов рублей — им оказался 19-летний житель Братска. Он признался, что нашел «легкий заработок» в мессенджере — за перевозку денег из Улан-Удэ в Красноярск он получил 180 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее стало известно, что суд во Владивостоке возобновит рассмотрение дела в отношении сына «крабового короля» Александра Кана 13 апреля.