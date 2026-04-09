Российский губернатор раскритиковал «Разговоры о важном» за отсутствие тем о деторождении

Нижегородский губернатор Никитин раскритиковал «Разговоры о важном» в школах

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью военному блогеру Юрию Подоляке раскритиковал «Разговоры о важном» в школах за отсутствие тем о деторождении. Их разговор опубликован на сайте Подоляки.

Глава российского региона отметил, что «Разговоры о важном» могли бы стать полезным инструментом для работы с молодежью, однако на деле формат не работает так, как должен.

«Темы как будто с потолка берутся. Слушайте, ну можно же взять идеологию — что нам важно сегодня обсуждать. И тема демографии должна занимать, я думаю, 40-50 процентов времени, или хотя бы треть. Естественно, этого не происходит», — поделился Никитин.

Кроме того, он подверг критике молодежь, которая выросла в городских квартирах. Губернатор Нижегородской области уверен, что современные молодые люди сильно отличаются от его сверстников.

До этого сообщалось, что в России во всех детских садах решили ввести аналог «Разговоров о важном».