03:11, 9 апреля 2026

Солдат ВСУ привязывали к дереву и раздевали за отказ воевать

Пленный из ВСУ заявил, что его сослуживцев привязывали к дереву за отказ воевать
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не хотели воевать, привязывали к дереву и снимали штаны. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Александр Марчук, его слова приводит ТАСС.

«Мы заняли позицию, окопались, а первая группа отказалась [выполнять задачу]. [За это] им, как я слышал, угрожали. Их привязали к дереву, сняли штаны», — поделился мужчина. По его словам, в таком положении «провинившиеся» оставались на всю ночь.

Марчук также сообщил, что из своей группы в ходе боев у села Сопычь в Сумской области выжил только он. Когда группу начали атаковать FPV-дроны и артиллерия, он отбился от сослуживцев, начал убегать и попал к российским солдатам.

Ранее сообщалось, что некоторых военнослужащих ВСУ привязывают к деревьям и избивают до полусмерти.

    Последние новости

    Генсек НАТО сделал заявление после встречи с Трампом

    Солдат ВСУ привязывали к дереву и раздевали за отказ воевать

    Трамп после встречи с генсеком НАТО раскритиковал альянс

    GAC предложит россиянам новый экономичный кроссовер

    В Германии детей решили отправлять в концентрационные лагеря

    Врач объяснила причину одного пугающего изменения эякуляции

    Генсек НАТО не стал комментировать возможность наказания США некоторых стран альянса

    Россиян предупредили об опасных открытках на Пасху

    Взимание платы за проход через Ормузский пролив назвали опасным прецедентом

    Парень ушел с первого свидания через несколько минут по неожиданной причине

    Все новости
