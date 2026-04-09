Солдат ВСУ привязывали к дереву и раздевали за отказ воевать

Пленный из ВСУ заявил, что его сослуживцев привязывали к дереву за отказ воевать

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не хотели воевать, привязывали к дереву и снимали штаны. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Александр Марчук, его слова приводит ТАСС.

«Мы заняли позицию, окопались, а первая группа отказалась [выполнять задачу]. [За это] им, как я слышал, угрожали. Их привязали к дереву, сняли штаны», — поделился мужчина. По его словам, в таком положении «провинившиеся» оставались на всю ночь.

Марчук также сообщил, что из своей группы в ходе боев у села Сопычь в Сумской области выжил только он. Когда группу начали атаковать FPV-дроны и артиллерия, он отбился от сослуживцев, начал убегать и попал к российским солдатам.

Ранее сообщалось, что некоторых военнослужащих ВСУ привязывают к деревьям и избивают до полусмерти.