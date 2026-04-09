Сотни публикаций в соцсетях обернулись для россиянина угрозой 12-летнего заключения

В Петербурге задержан мужчина за сотню призывов к убийству военных ВС России

В Санкт-Петербурге задержан 41-летний местный житель за публикации в социальной сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, правоохранители заинтересовались фигурантом из-за сотни его публикаций в социальных сетях с призывом к расправе над военнослужащими Вооруженных сил (ВС) России, сотрудниками силовых структур и чиновниками.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о публичном оправдании терроризма и призывам к экстремистской деятельности. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Второй восточный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Забайкалья за терроризм и запрещенный контент в Telegram.