Запрещенный контент россиянина в Telegram оценили на три года тюрьмы и девять лет колонии

Суд дал 12 лет жителю Забайкалья за терроризм и запрещенный контент в Telegram

Второй восточный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Забайкалья за терроризм и запрещенный контент в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Мужчина признан виновным в участии в террористической деятельности и публичные призывы к терроризму. Он проведет первые три года в тюрьме, а девять лет в колонии строгого режима.

По данным ФСБ, забайкалец создал общедоступный канал, куда по заданию участника международной террористической организации, запрещенной на территории России, выкладывал тексты и материалы террористического содержания. Также там были размещены реквизиты криптокошельков для финансирования террористов.

Ранее сообщалось, что 28-летний приморец неоднократно приобретал виртуальную валюту иностранных интернет-мессенджеров и пересылал ее на приобретение экипировки и средств поражения Вооруженным силам Украины (ВСУ).