Стал известен главный претендент на звание лучшего футболиста мира

Кейн, Месси и Роналду оказались в списке претендентов на «Золотой мяч»

Стал известен главный претендент на звание лучшего футболиста мира. Об этом сообщает Goal.

По мнению авторов портала, «Золотой мяч» завоюет нападающий «Баварии» Харри Кейн. Помимо него, в списке претендентов на ведущих позициях оказались форвард «Реала» Киллиан Мбаппе и одноклубник Кейна Майкл Олисе.

Также в числе двадцати фаворитов на завоевание награды значатся Лионель Месси («Интер Майами») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»). Они идут под 14-м и 18-м номерами соответственно.

Ранее букмекеры оценили шансы «Реала» выиграть ответный матч 1/4 финала у «Баварии». Коэффициент на выход мадридцев в полуфинал составляет 6,10, в то время как шансы на успех мюнхенцев оцениваются гораздо выше — 1,19. В первом матче этого противостояния футболисты «Баварии» выиграли на выезде со счетом 2:1.

