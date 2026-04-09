20:44, 9 апреля 2026

Стал известен главный претендент на звание лучшего футболиста мира

Кейн, Месси и Роналду оказались в списке претендентов на «Золотой мяч»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Стал известен главный претендент на звание лучшего футболиста мира. Об этом сообщает Goal.

По мнению авторов портала, «Золотой мяч» завоюет нападающий «Баварии» Харри Кейн. Помимо него, в списке претендентов на ведущих позициях оказались форвард «Реала» Киллиан Мбаппе и одноклубник Кейна Майкл Олисе.

Также в числе двадцати фаворитов на завоевание награды значатся Лионель Месси («Интер Майами») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»). Они идут под 14-м и 18-м номерами соответственно.

Ранее букмекеры оценили шансы «Реала» выиграть ответный матч 1/4 финала у «Баварии». Коэффициент на выход мадридцев в полуфинал составляет 6,10, в то время как шансы на успех мюнхенцев оцениваются гораздо выше — 1,19. В первом матче этого противостояния футболисты «Баварии» выиграли на выезде со счетом 2:1.

