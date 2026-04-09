Страна БРИКС попыталась надавить на Иран в вопросе поставок энергоресурсов

The Economic Times: Индия добивается от Ирана нормализации поставок нефти и СПГ

Власти Индии пытаются оказать давление на Иран в вопросе поставок ключевых видов энергоресурсов с Ближнего Востока. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на источники в Министерстве судоходства южноазиатской республики.

Речь идет о необходимости скорейшей нормализации поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из ближневосточного региона. Индия настаивает, чтобы Иран не создавал помех экспорту этих видов энергоресурсов через Ормузский пролив. Стабилизация поставок нужна для восполнения топливных резервов азиатской страны, которая столкнулась с нехваткой нефтяного сжиженного газа.

Индия рассчитывает, что объявленное двухнедельное перемирие между Ираном и США поспособствует нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Однако, как уточняют собеседники издания, нормализация поставок нефти в Индию из стран Персидского залива займет три месяца. На сроки повлияет ряд факторов, включая длительное время доставки, трудности с обеспечением страховок для танкеров и обработку нефтегрузов в портах.

Ранее государственная энергетическая компания впервые за семь лет приобрела у Ирана партию нефти ради стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Это стало возможно после временного ослабления санкций США в отношении сырья из ближневосточной страны. Однако американское послабление вряд ли продержится долго в случае установления полноценного мира в регионе, предупреждают эксперты.