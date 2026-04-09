Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:21, 9 апреля 2026Экономика

Страна БРИКС попыталась надавить на Иран в вопросе поставок энергоресурсов

The Economic Times: Индия добивается от Ирана нормализации поставок нефти и СПГ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Власти Индии пытаются оказать давление на Иран в вопросе поставок ключевых видов энергоресурсов с Ближнего Востока. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на источники в Министерстве судоходства южноазиатской республики.

Речь идет о необходимости скорейшей нормализации поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из ближневосточного региона. Индия настаивает, чтобы Иран не создавал помех экспорту этих видов энергоресурсов через Ормузский пролив. Стабилизация поставок нужна для восполнения топливных резервов азиатской страны, которая столкнулась с нехваткой нефтяного сжиженного газа.

Индия рассчитывает, что объявленное двухнедельное перемирие между Ираном и США поспособствует нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Однако, как уточняют собеседники издания, нормализация поставок нефти в Индию из стран Персидского залива займет три месяца. На сроки повлияет ряд факторов, включая длительное время доставки, трудности с обеспечением страховок для танкеров и обработку нефтегрузов в портах.

Ранее государственная энергетическая компания впервые за семь лет приобрела у Ирана партию нефти ради стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Это стало возможно после временного ослабления санкций США в отношении сырья из ближневосточной страны. Однако американское послабление вряд ли продержится долго в случае установления полноценного мира в регионе, предупреждают эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о раскритиковавшем Украину Вэнсе

    Крупный российский мясокомбинат собрались обанкротить

    Лавров раскрыл статус переговоров России и США по Украине

    Иран призвал Трампа надеть собачий поводок на Израиль

    Большинство украинских депутатов прогуляли заседание Верховной Рады

    Похудевшие люди поделились неочевидными секретами потери веса без препаратов

    Фура влетела в припаркованные на обочине машины во Владивостоке

    Ирина Дубцова высказалась о невесте сына

    Алена Водонаева назвала самокатчиков целлюлитными хряками

    Пашинян анонсировал новую встречу с Путиным после жесткого разговора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok