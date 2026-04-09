В Белоруссии ответили на вопрос о блокировке YouTube

Министр информации Белоруссии Жук: В стране пока не будут блокировать YouTube

В Белоруссии пока не будут блокировать YouTube, следует из заявления нового министра информации республики Дмитрия Жука. Комментарии главы Мининформа опубликовало БелТА.

На вопрос о том, планируется ли в Белоруссии ограничивать доступ к YouTube, Жук ответил, что подобные решения и их последствия должны быть четко продуманы. По его словам, такая мера должна быть целесообразной и эффективной.

«Что касается платформ, которые используются гражданами Беларуси, действовать нужно очень аккуратно. Вы знаете и позицию президента — он не сторонник запретов. Нужно искать иные механизмы взаимоотношения с этими крупными игроками мирового медиапространства», — сказал министр.

Вопрос о возможном запрете YouTube в Белоруссии был поднят после того, как видеохостинг в начале апреля заблокировал несколько государственных каналов и аккаунты БелТА, СТВ и ОНТ. В Министерстве информации Белоруссии назвали такую меру недружественной и безосновательной.