В Чехии сравнили ущерб для НАТО от Путина и Трампа

Президент Чехии Павел: Трамп сделал больше для подрыва доверия к НАТО, чем Путин

Поведение президента США Дональда Трампа и его нападки на союзников по НАТО неуместны. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает издание Seznam Zprávy.

По его словам, за последние несколько недель Трамп сделал больше для подрыва доверия к альянсу, чем российский лидер Владимир Путин за многие годы.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о сбывающейся «мечте» Путина. «Угроза распада НАТО, ослабление санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном кредита, предоставленного Киеву, — все это выглядит как [воплощение] плана мечты Путина», — указал он. Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Туску думать не о Путине, а о своей стране.