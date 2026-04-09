06:29, 9 апреля 2026

В Европе пригрозили Трампу из-за агрессии в адрес Ирана

Марина Совина (ночной редактор)
Элина Валтонен . Фото: Reuters

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки и другие государства Евросоюза не потерпят агрессивную риторику президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. Ее слова приводит газета Iltalehti.

Валтонен подчеркнул, что не стоит мириться с подобными высказываниями, особенно, когда они представляют собой угрозу. По ее мнению, сейчас есть возможность установить мир между США и Ираном, поэтому агрессия Трампа неприемлема.

«Сейчас есть действительно хорошая возможность начать строить более прочный мир в регионе, и я разговаривала с коллегами в регионе последние несколько дней, а точнее — последние несколько часов, и теперь в воздухе витает надежда», — заключила министр.

Ранее сообщалось, что безумное поведение Трампа усилило сомнения партнеров США в адекватности американского правительства. Журналисты напомнили, что еще утром Трамп резко требовал от Ирана исполнить свой ультиматум. Однако вечером он начал заявлять о своей «победе», отступив от своих условий.

