10:21, 9 апреля 2026Мир

В МИД Ирана заявили о капитуляции США

Посол Ирана назвал угрозы Трампа свидетельством отчаяния США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани назвал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес иранской цивилизации нелепыми и свидетельствующими об отчаянии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Военная мощь Ирана вынудила противника отступить на политическом фронте», — заявил Рузбехани. Он подчеркнул, что согласие США на прекращение огня на основе иранского плана из 10 пунктов является доказательством капитуляции Вашингтона перед законными требованиями Тегерана.

Дипломат отметил, что Иран оставляет двери для диалога открытыми, но требует от американской стороны отказа от прежнего иррационального курса. По его словам, установленный двухнедельный срок прекращения огня станет проверкой искренности США.

«Иран вступает в переговоры, опираясь не на доверие, а на тщательную верификацию в полевых условиях», — добавил посол, напомнив о горьком опыте нарушений договоренностей со стороны Вашингтона.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров. По его словам, речь идет о нарушении прекращения огня в Ливане, проникновении беспилотника в иранское воздушное пространство и отрицании права Тегерана обогащать уран.

    Последние новости

    Главком ВСУ высказался о решающем противостоянии с Россией

    В США испугались новых «роботов Путина»

    Странный запах в салоне стал причиной экстренной посадки самолета в США

    В российском городе в заваленной хламом квартире нашли труп

    Стало известно о появлении в российском приграничье крайне опасного вооружения ВСУ

    Из AppStore пропал альтернативный клиент Telegram

    В России предупредили об угрозе импортозамещению электроники

    В России стремительно выросли продажи машин ушедшего бренда

    Водителям назвали способы добраться до техцентра с отказавшим сцеплением

    ЦАХАЛ заявил об уничтожении племянника лидера «Хезболлы»

    Все новости
