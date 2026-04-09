В МИД Ирана заявили о капитуляции США

Посол Ирана назвал угрозы Трампа свидетельством отчаяния США

Посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани назвал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес иранской цивилизации нелепыми и свидетельствующими об отчаянии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Военная мощь Ирана вынудила противника отступить на политическом фронте», — заявил Рузбехани. Он подчеркнул, что согласие США на прекращение огня на основе иранского плана из 10 пунктов является доказательством капитуляции Вашингтона перед законными требованиями Тегерана.

Дипломат отметил, что Иран оставляет двери для диалога открытыми, но требует от американской стороны отказа от прежнего иррационального курса. По его словам, установленный двухнедельный срок прекращения огня станет проверкой искренности США.

«Иран вступает в переговоры, опираясь не на доверие, а на тщательную верификацию в полевых условиях», — добавил посол, напомнив о горьком опыте нарушений договоренностей со стороны Вашингтона.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров. По его словам, речь идет о нарушении прекращения огня в Ливане, проникновении беспилотника в иранское воздушное пространство и отрицании права Тегерана обогащать уран.