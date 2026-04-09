В России допустили исчезновение трети дешевых шин

«Известия»: Треть дешевых шин может исчезнуть с российского рынка

С российского рынка может исчезнуть до трети наиболее дешевых шин. Об этом написали «Известия».

Известно, что Минпромторг предложил правительству запретить резину для автомобилей, в составе которой много полициклических ароматических углеводородов. Это канцерогены, которые выделяются как токсичная пыль при износе покрышек.

Предполагается, что инициатива поможет сохранить здоровье россиян, а также поддержит отечественных производителей. По мнению экспертов, граждане начнут массово переходить на бывшую в употреблении продукцию и реже станут менять шины.

«В среднем может подорожать резина в бюджетном сегменте из-за замены компонентов, что приведет к росту себестоимости и изменению технологических параметров производства», — подчеркнул ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Ранее россиян предупредили о наказании за езду на неправильных шинах. Об этом напомнила юрист по гражданским делам, член Ассоциации юристов России Карина Асанова.