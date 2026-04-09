08:53, 9 апреля 2026Авто

В России допустили исчезновение трети дешевых шин

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

С российского рынка может исчезнуть до трети наиболее дешевых шин. Об этом написали «Известия».

Известно, что Минпромторг предложил правительству запретить резину для автомобилей, в составе которой много полициклических ароматических углеводородов. Это канцерогены, которые выделяются как токсичная пыль при износе покрышек.

Предполагается, что инициатива поможет сохранить здоровье россиян, а также поддержит отечественных производителей. По мнению экспертов, граждане начнут массово переходить на бывшую в употреблении продукцию и реже станут менять шины.

«В среднем может подорожать резина в бюджетном сегменте из-за замены компонентов, что приведет к росту себестоимости и изменению технологических параметров производства», — подчеркнул ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Ранее россиян предупредили о наказании за езду на неправильных шинах. Об этом напомнила юрист по гражданским делам, член Ассоциации юристов России Карина Асанова.

    Последние новости

    Экспорт российской нефти из портов Балтики рухнул

    Российский город накрыло апрельской метелью

    Единственный выживший в авиакатастрофе россиянин добился компенсации

    США захотели переложить ответственность за Ормузский пролив на Европу

    Американские нефтяники взбунтовались из-за решения Ирана

    Российская кризисная отрасль попросила спасти компании от вала банкротств

    Десятки российских туристов застряли на границе с Грузией

    Женщина оказалась на грани смерти и увидела покойную бабушку и ангелов

    Участницу реалити-шоу стошнило во время испытания с мозгами антилопы

    В России резко выросла выдача одного вида кредитов

    Все новости
