В России наступила зима

Часть Европейской территории РФ оказалась под влиянием приносящего снег вихря

В четверг, 9 апреля, южная половина Европейской территории России (ЕТР) оказалась под воздействием циклонического вихря, который принесет снег. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Зима наступает» — прокомментировал синоптик. Наиболее интенсивные ливни прогнозируются в среднем и верхнем Поволжье. Осадки будут переходить в мокрый снег и снег на севере и западе Центральной России, в Вологодской области, Волго-Вятском районе и на Среднем Урале с формированием снежного покрова. В центральной части европейской территории страны днем ожидается плюс 1-6 градусов, в Поволжье и на юге ЕТР — плюс 7-12 градусов.

В северо-западной и на большей части севера Европейской территории России день будет относительно погожим благодаря скандинавскому антициклону. Однако днем температурный фон окажется немного ниже климатической нормы. В северных регионах ожидается от 0 до плюс 5 градусах тепла.

Ранее Тверь накрыл апрельский снегопад. Он начался в городе в среду, 8 апреля. В регионе до вечера четверга, 9 апреля, действует предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.