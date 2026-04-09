Российский город накрыло апрельской метелью

Тверь накрыл снегопад

Тверь накрыл апрельский снегопад, передает Telegram-канал «Осторожно, Тверь».

На кадрах засыпанная снегом земля. Снегопад в Твери начался в среду, 8 апреля. В регионе действует предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Желтый уровень опасности объявлен в связи с усилением ветра в отдельных районах Тверской области. Предупреждение актуально до вечера 9 апреля.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил о возвращении снежного покрова в центральные области Европейской России. Покров образовался на севере и востоке Центрального федерального округа (ЦФО) — в Тверскую, Ярославскую, Костромскую и Ивановскую области.

