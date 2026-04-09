Бывший СССР
08:43, 9 апреля 2026

В России раскрыли одну деталь о «пожарных командах» ВСУ

Марочко: Командование ВСУ включило старших офицеров в пожарные команды
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) включило старших офицеров в пожарные команды, созданные для стабилизации линии фронта. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Оперативное командование вооруженных формирований Украины "Север", "Запад" и "Восток" ввело в практику отправки своих офицеров на сложные участки к линии боевого соприкосновения для осуществления контроля управления войсками и стабилизации обстановки. На практике старшие офицеры берут на себя руководство, выполняя функцию так называемых "пожарных команд"», — рассказал он.

По словам эксперта, офицеров отправляют на сложные участки на пару недель, после чего при необходимости проводится ротация.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ оставило 104-ю отдельную бригаду теробороны в Сумской области без пополнения мобилизованными. Подразделение находится на второй линии обороны в Шосткинском районе.

    Последние новости

    Экспорт российской нефти из портов Балтики рухнул

    В российском городе на конкурсе красоты участниц с инвалидностью попросили уйти со сцены

    «Ростех» рассказал о двигателе НК-3 для ракеты «Воронеж»

    Российский город накрыло апрельской метелью

    Единственный выживший в авиакатастрофе россиянин добился компенсации

    США захотели переложить ответственность за Ормузский пролив на Европу

    Американские нефтяники взбунтовались из-за решения Ирана

    Российская кризисная отрасль попросила спасти компании от вала банкротств

    Десятки российских туристов застряли на границе с Грузией

    Женщина оказалась на грани смерти и увидела покойную бабушку и ангелов

    Все новости
