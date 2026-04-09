18:29, 9 апреля 2026Экономика

В России ужесточат переводы и платежи через СБП с одной целью

НСПК: С 1 июля в России будет обязательно указывать ИНН при переводах через СБП
Вячеслав Агапов

Фото: F01 PHOTO / Shutterstock / Fotodom

С 1 июля в России будет обязательно указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков, его цитирует РИА Новости.

На форуме «Антифродум» представитель НСПК пояснил, что заполнять ИНН нужно будет при переводах и платежах между физлицами и между юрлицами и физлицами. Ужесточающую платежи меру приняли с целью противодействия мошенничеству и борьбы с дропперством.

Человек, который обналичивает незаконно полученные деньги может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счет, переоформить паспорт, а ИНН физическому лицу поменять практически невозможно.

«ИНН — это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе "Мир", и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений», — пояснил Юрков.

Дропперы — это лица, передающие банковские карты и данные от них к ним третьим лицам с целью совершения противоправных операций. Противоправную схему используют мошенники для отмывания денег. С 5 июля дропперам грозит до шести лет лишения свободы со штрафом или ограничением свободы.

