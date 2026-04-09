12:09, 9 апреля 2026

В России заметно вырос спрос на один вид кредитов

НБКИ: Количество выданных в России розничных кредитов выросло на 13,9 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам первого квартала 2026 года суммарное число выданных в России розничных кредитов увеличилось на 13,9 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. О заметном росте спроса граждан на этот вид займов сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За отчетный период россиянам выдали в общей сложности 9 миллионов такого рода кредитов. Для сравнения: в январе-марте 2025-го показатель находился на уровне 7,9 миллиона. Таким образом, за 12 месяцев количество одобрений увеличилось на 1,1 миллиона.

В начале весны лидерами среди российских регионов по количеству выданных розничных кредитов традиционно оказались крупнейшие субъекты. Так, в Москве показатель составил 233 тысяч штук, в Московской области — 206,8 тысячи, а в Краснодарском крае — 148,5 тысячи. В топ-5 также попали Санкт-Петербург (122,3 тысячи) и Тюменская область (113,4 тысячи), заключили эксперты.

Рост спроса на розничные кредиты в России фиксируется вопреки заградительным рыночным ставкам по такого рода продуктам. К середине марта средний уровень полной стоимости займа на внутреннем рынке оказался вдвое выше ключевой. Растущий спрос на кредиты в сложившихся реалиях может быть обусловлен ухудшением финансового положения граждан и замедлением темпов роста зарплат, полагают аналитики.

