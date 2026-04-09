Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:41, 9 апреля 2026Россия

В России запретили испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий испытательный срок при приеме на работу женщин с детьми до трех лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменение вступит в силу с 1 сентября 2026 года. На данный момент запрет действует лишь при воспитании детей до полутора лет.

Как рассказала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»), в настоящее время более миллиона мам находятся в декрете, воспитывают малышей. «А по сегодняшней статистике мамы устраиваются на работу, когда ребенку исполняется чуть больше двух лет», — отметила она.

На сегодняшний день порядка одного миллиона женщин находятся в отпуске по уходу за ребенком, и только 76 процентов женщин возвращаются к своему работодателю. Почти 25 процентов считают необходимым поменять место работы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok