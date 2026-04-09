В России запретили испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Путин подписал запрет на испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий испытательный срок при приеме на работу женщин с детьми до трех лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменение вступит в силу с 1 сентября 2026 года. На данный момент запрет действует лишь при воспитании детей до полутора лет.

Как рассказала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»), в настоящее время более миллиона мам находятся в декрете, воспитывают малышей. «А по сегодняшней статистике мамы устраиваются на работу, когда ребенку исполняется чуть больше двух лет», — отметила она.

На сегодняшний день порядка одного миллиона женщин находятся в отпуске по уходу за ребенком, и только 76 процентов женщин возвращаются к своему работодателю. Почти 25 процентов считают необходимым поменять место работы.