14:40, 9 апреля 2026Россия

В Совфеде жестко отреагировали на провокации в отношении Калининграда и Балтийского моря

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба СФ РФ / ТАСС

Россия никогда не допустит посягательств на Калининград или Балтийское море, а попытки провокаций будут встречены решительным отпором. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Я хочу успокоить жителей Калининграда: никогда Россия не позволит никому посягнуть на Калининград либо присвоить себе Балтийское море. Такого не будет никогда», — сообщила она.

Матвиенко отметила, что Россия незамедлительно ответит на любые провокации в отношении Калининграда.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России заявило, что Москва примет все необходимые меры для ответа на беспредел, который направлен на превращение Балтийского моря и других акваторий во «внутренние воды» НАТО.

