06:41, 9 апреля 2026Мир

В США нашли способ бороться с наркотрафиком на Украине

Госдеп США закупит Киеву устройства для взлома машин для борьбы с наркотрафиком
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Госдеп США закупит для украинских силовиков оборудование для скрытого взлома замков и доступа к автомобилям в целях борьбы с наркотрафиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.

Соответствующий запрос опубликован Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL). Целью приобретения оборудования названо противодействие транснациональным сетям, которые производят синтетические наркотики. Известно, что в США их считают угрозой, в том числе для самих себя.

В список оборудования включили декодеры для автоматических замков, код-грабберы и ретрансляторы, с помощью которых можно разблокировать и завести машину без ключа. Кроме того, США хотят закупить устройства для клонирования электронных ключей Toyota, Lexus и Kia. Устройства передадут национальной полиции Украины и государственной пограничной службы безвозмездно.

Ранее сообщалось, что власти Украины пытаются использовать наркотическую преступность для причинения вреда россиянам. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.

