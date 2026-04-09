В США раскритиковали заявление главы Пентагона о победе над Ираном

Politico: Заявление Хегсета о победе США над Ираном сочли проигрышем

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о победе в военной кампании против Ирана спустя сутки после объявления о прекращении огня. Однако на стратегическом уровне ситуация выглядит иначе, пишет Politico со ссылкой на источники.

Некоторые дипломаты и представители оборонного ведомства выразили скептицизм по поводу заявления главы Пентагона Пита Хегсета. «Объявление победы, говоря о том, что он планирует еще наносить удары по Ирану, кажется, скорее проигрышем», — заявил азиатский дипломат, пожелавший остаться анонимным.

По словам собеседника издания, для Тегерана «не проигрывать — это не то же самое, что выигрывать». Дипломат подчеркнул, что риторика Вашингтона о победе на фоне планов по новым ударам выглядит противоречиво.

Ранее Хегсет заявил, что иранская сторона «молила» США о прекращении огня. При этом шеф Пентагона отметил, что операция «Эпическая ярость» стала настоящей военной победой для Вашингтона.