23:10, 9 апреля 2026

В США сообщили о визите спецпредставителя Путина

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, Дмитриев встречается с членами администрации американского лидера Дональда Трампа. Уточняется, что основными темами обсуждений стали мирная сделка по Украине и экономическое сотрудничество.

В материале также отмечается, что визит проходит до принятия Вашингтоном решения о продлении санкций в отношении российской нефти, срок действия которых истекает 11 апреля. По словам собеседников агентства, данный вопрос также может быть включен в повестку дня.

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

