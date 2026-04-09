В США указали на стратегическую выгоду Ирана в конфликте

19:31, 9 апреля 2026

The Atlantic: Иран укрепил свои позиции за время конфликта с США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Соединенные Штаты выходят из конфликта на Ближнем Востоке в худшем стратегическом положении, по сравнению с началом боевых действий, а Иран за это время укрепил свои позиции в долгосрочной перспективе. Об этом написала бывшая летчица ВМС США Бринн Таннехилл в статье для журнала The Atlantic.

«Условия перемирия обеспечивают Ирану бессрочное господство в [Ормузском] проливе, а значит, стабильный доход и контроль над важнейшим водным путем мира», — говорится в материале.

Таннехилл указала, что США не смогли достичь ни одной из тех целей, о которых было заявлено в начале конфликта.

Бывший офицер армии США и эксперт в области национальной безопасности Дэвид Пайн заявил, что передача контроля над Ормузским проливом Ирану является стратегическим поражением Вашингтона, поскольку Тегеран не контролировал его до начала конфликта.

