Вероятность снегопадов в Центральной России до конца месяца оценили

Синоптик Позднякова: Снегопады в Центральной России возможны до конца месяца

Снегопады в Центральной России возможны до конца апреля. Их вероятность оценила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Известиями».

Синоптик напомнила, что в среднем снег в центральной части страны полностью исчезает 12 апреля. «Поэтому до этого времени у нас вообще должен лежать снег. Снегопады могут идти чуть ли не до последних чисел месяца», — поделилась информацией она.

Позднякова добавила, что в силу того, что на погоду сейчас влияет атлантический циклон, снега в регионе в ближайшие дни выпадет немного. Причиной сильных снегопадов весной становятся южные циклоны, объяснила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на севере и западе Центральной России, в Вологодской области, Волго-Вятском районе и на Среднем Урале в четверг, 9 апреля, наступила зима.

