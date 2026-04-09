16:33, 9 апреля 2026Экономика

Вероятность снегопадов в Центральной России до конца месяца оценили

Синоптик Позднякова: Снегопады в Центральной России возможны до конца месяца
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Снегопады в Центральной России возможны до конца апреля. Их вероятность оценила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Известиями».

Синоптик напомнила, что в среднем снег в центральной части страны полностью исчезает 12 апреля. «Поэтому до этого времени у нас вообще должен лежать снег. Снегопады могут идти чуть ли не до последних чисел месяца», — поделилась информацией она.

Позднякова добавила, что в силу того, что на погоду сейчас влияет атлантический циклон, снега в регионе в ближайшие дни выпадет немного. Причиной сильных снегопадов весной становятся южные циклоны, объяснила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на севере и западе Центральной России, в Вологодской области, Волго-Вятском районе и на Среднем Урале в четверг, 9 апреля, наступила зима.

