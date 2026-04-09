ВСУ в Красноармейске пытались убить спасавшего раненых российских бойцов мужчину

Украинские военные попытались убить мирного жителя Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР), спасшего троих тяжелораненых российских бойцов. В беседе с ТАСС мужчина рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на его дом с гексокоптера шесть мин, из них взорвались только две.

«Дом взорвался. Прилетела туда "Баба-яга", накидала мин. Первые мины не взрывались. Что-то у них не сложилось. Из-за того, что помогал российским военным, что много ребят приходило, точка была намеченная, и "Баба-яга", видать, высекла, куда прилетать. И прилетела, ну, Бог миловал, шесть раз она сбросы сделала. Из шести четыре раза они не взорвались», — поделился мужчина.

К моменту атаки раненых из его дома успели эвакуировать, а сам мирный житель перебрался в подвал, что и спасло его от гибели.

Сразу после этого пролетел дрон, активировавший все неразорвавшиеся мины — дом сложился в один момент.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ на волчанском направлении переводит связистов в пехоту из-за нехватки личного состава.