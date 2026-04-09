Бывший СССР
08:39, 9 апреля 2026

ВСУ стали переводить связистов в пехоту на волчанском направлении

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) на волчанском направлении переводят связистов в пехоту из-за нехватки личного состава. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«На фоне массовых потерь в 159-й отдельной механизированной бригаде боевые группы механизированной группы доукомплектовывают военнослужащими 122-го батальона связи 3-го армейского корпуса ВСУ», — рассказал источник агентства.

По его словам, командира корпуса Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поставили перед фактом перевода связистов в пехотные подразделения.

Ранее народный депутат Верховной Рады Роман Костенко в интервью украинскому изданию LIGA.net рассказал, что на Украине планируют переименовать территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в «офисы призыва».

