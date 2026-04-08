Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
8 апреля 2026

На Украине решили реформировать ТЦК из-за проблем с мобилизацией

Марина Совина
Фото: Maksym Kishka / Reuters

На Украине планируют переименовать территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в «офисы призыва». Об этом рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в интервью украинскому изданию LIGA.net.

По его словам, Минобороны Украины решило реформировать ТЦК, разделив задачи военкоматов: социальную и функцию призыва.

«Разместить их в разных зданиях и назвать их "офис призыва" или "офис комплектования". Будет слово "офис"», — подчеркнул он. По словам народного депутата, также рассматривается вопрос передачи функций военкоматов полиции.

Ранее сообщалось, что на Украине начались проблемы с доставкой топлива из-за мобилизации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok