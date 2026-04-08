На Украине решили реформировать ТЦК из-за проблем с мобилизацией

Депутат Рады Костенко: На Украине реформируют ТЦК из-за проблем с мобилизацией

На Украине планируют переименовать территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в «офисы призыва». Об этом рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в интервью украинскому изданию LIGA.net.

По его словам, Минобороны Украины решило реформировать ТЦК, разделив задачи военкоматов: социальную и функцию призыва.

«Разместить их в разных зданиях и назвать их "офис призыва" или "офис комплектования". Будет слово "офис"», — подчеркнул он. По словам народного депутата, также рассматривается вопрос передачи функций военкоматов полиции.

Ранее сообщалось, что на Украине начались проблемы с доставкой топлива из-за мобилизации.