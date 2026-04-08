Бывший СССР
04:17, 8 апреля 2026

Стало известно о возникшей на Украине проблеме из-за мобилизации

Косянчук: На Украине начались проблемы с доставкой топлива из-за мобилизации
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине наблюдается нехватка водителей бензовозов из-за мобилизации, в результате чего возникла проблема с доставкой топлива. Об этом заявил экс-президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук он в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

«Потому что большое количество водителей бусифицировали. А другая часть разбежалась, чтобы не бусифицировали на дороге. Вы должны понимать, что это за водители (...), их не так много на Украине. И есть большая проблема, как мы будем из этого выходить», — отметил он.

Ранее на Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации. Близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского источник отметил, что страну ожидают непопулярные решения по вопросам бронирования и самовольного оставления части.

