Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:32, 9 апреля 2026Мир

Взимание платы за проход через Ормузский пролив назвали опасным прецедентом

Фото: Sepahnews / Globallookpress.com

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу CNN назвал взимание платы за проход через Ормузский пролив опасным прецедентом. Политика цитирует греческая газета Prothotema.

Мицотакис подчеркнул, что вопрос свободного прохода через пролив напрямую затрагивает греческие интересы, поскольку страна является одним из крупнейших игроков в том, что касается судов в собственности греков и под греческим управлением.

«Я не думаю, что международное сообщество будет готово смириться с тем, что Иран установит "пункт взимания платы" с каждого судна, проходящего через пролив», — сказал премьер, назвав подобную ситуацию абсолютно неприемлемой.

Он предположил, что по Ирану пройдут интересные переговоры, возможно, потребуется отдельное международное соглашение по Ормузскому проливу.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры с Ираном будут продолжаться только при открытом для судоходства Ормузском проливе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok