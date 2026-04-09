Взимание платы за проход через Ормузский пролив назвали опасным прецедентом

Мицотакис назвал взимание платы за проход через Ормуз опасным прецедентом

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу CNN назвал взимание платы за проход через Ормузский пролив опасным прецедентом. Политика цитирует греческая газета Prothotema.

Мицотакис подчеркнул, что вопрос свободного прохода через пролив напрямую затрагивает греческие интересы, поскольку страна является одним из крупнейших игроков в том, что касается судов в собственности греков и под греческим управлением.

«Я не думаю, что международное сообщество будет готово смириться с тем, что Иран установит "пункт взимания платы" с каждого судна, проходящего через пролив», — сказал премьер, назвав подобную ситуацию абсолютно неприемлемой.

Он предположил, что по Ирану пройдут интересные переговоры, возможно, потребуется отдельное международное соглашение по Ормузскому проливу.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры с Ираном будут продолжаться только при открытом для судоходства Ормузском проливе.

