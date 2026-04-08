Белый дом назвал условие для переговоров с Ираном

Белый дом: Трамп будет вести переговоры с Ираном только при открытом Ормузе

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала условие для переговоров с Ираном. По ее словам, переговоры будут продолжаться только при открытом для судоходства Ормузском проливе.

Чиновница отметила, что президент США Дональд Трамп и его команда сосредоточатся на достижении сделки с Тегераном в течении следующих двух недель, «пока Ормузский пролив остается открытым без каких-либо ограничений или задержек».

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном — за несколько часов до истечения собственного ультиматума, в котором угрожал уничтожением «всей иранской цивилизации». В Иране утверждают, что США были вынуждены принять их условия — от снятия санкций до сохранения ядерной программы.

Ранее стало известно, что Иран сядет за стол переговоров с США в Исламабаде только при условии полного прекращения атак по Ливану.

