22:13, 8 апреля 2026

Белый дом назвал условие для переговоров с Ираном

Белый дом: Трамп будет вести переговоры с Ираном только при открытом Ормузе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала условие для переговоров с Ираном. По ее словам, переговоры будут продолжаться только при открытом для судоходства Ормузском проливе.

Чиновница отметила, что президент США Дональд Трамп и его команда сосредоточатся на достижении сделки с Тегераном в течении следующих двух недель, «пока Ормузский пролив остается открытым без каких-либо ограничений или задержек».

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном — за несколько часов до истечения собственного ультиматума, в котором угрожал уничтожением «всей иранской цивилизации». В Иране утверждают, что США были вынуждены принять их условия — от снятия санкций до сохранения ядерной программы.

Ранее стало известно, что Иран сядет за стол переговоров с США в Исламабаде только при условии полного прекращения атак по Ливану.

    Последние новости

    Иран поставил ультиматум США

    Участие Германии в военной миссии в Ормузе назвали самоубийством

    Победу США в Иране назвали липовой

    В России предрекли НАТО мрачное будущее

    В Европе заявили об отсутствии власти навязывать свою волю миру

    Москвичей предупредили о заморозках и порывистом ветре

    Белый дом назвал условие для переговоров с Ираном

    Медведев высказался о нарушении перемирия на Ближнем Востоке

    Прокурор по делу Чекалиных оказалась покупательницей фитнес-марафона блогера Лерчек

    США сорвали перемирие с Ираном

    Все новости
