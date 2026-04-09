Зафиксировано «размягчение» Российской армией приграничной зоны

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:47, 9 апреля 2026

Лебедев: Идет «размягчение» ВС РФ приграничной зоны на сумском направлении
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев указал, что тактика Российской армии относительно ударов по тылу ВСУ стала более точечной и «добивающей», ставящей целью вывести узел связи и снабжения из строя. Его слова приводит «Царьград».

Он также зафиксировал «размягчение» приграничной зоны на сумском направлении. По его предположению, это либо подготовка буферной линии, либо зачистка логистики перед активизацией фронта. «Юг (Одесса, Вилково) сохраняется под давлением. Это уже не разовые атаки, а системная попытка разобрать морскую логистику и инфраструктуру снабжения», — указал подпольщик.

Кроме того, по его оценке, усилится давление и на харьковское направление.

Ранее в апреле Лебедев сообщил, что в Николаев доставили партию ликвидированных в результате удара по Херсону бойцов Вооруженных сил Украины. По его словам, ВС России нанесли точечные удары планирующими авиабомбами по пункту размещения бойцов ВСУ. «Косвенным подтверждением масштаба удара служит переброска в Николаев партии "груза 200", что указывает на серьезное поражение размещенного контингента», — написал Лебедев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok