Зампред Верховного суда России ушел в отставку

12:09, 9 апреля 2026Силовые структуры

Зампред Верховного суда России Иваненко ушел в отставку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заместитель председателя Верховного суда России, глава Судебной коллегии по экономическим спорам Юрий Иваненко ушел в отставку. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на одного из участника процесса.

Соответствующее решение было принято на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.

По данным канала, Иваненко занимал должность судьи Верховного суда с апреля 2015 года. В октябре 2020 года он стал главой судебного состава коллегии по экономическим спорам. В июле 2024 года он стал заместителем председателя суда. Иваненко имеет звание заслуженного юриста России, входил в президиум Верховного суда и был сопредседателем научно-консультативного совета суда.

Ранее сообщалось, что новым председателем Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России стал Владимир Попов.

