16:06, 9 апреля 2026

Зеленский анонсировал поездку команды Трампа в Москву после визита в Киев

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Команда президента США Дональда Трампа в рамках следующего раунда переговоров может приехать в Киев, а потом в Москву. Дипломатический маршрут представителей Вашингтона анонсировал украинский лидер Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Мы договорились, что в ближайшее время будет трехсторонняя встреча. Будет формат, когда американская группа приедет к нам, а потом поедет к соседям», — заявил Зеленский.

Он добавил, что сейчас стороны обсуждают вопросы послевоенных гарантий безопасности, в частности финансирование Вооруженных сил Украины и поставки систем противовоздушной обороны.

В ходе брифинга Зеленский также выразил уверенность, что Киев разблокирует 90 миллиардов евро помощи от Европейского союза. «Это наша жизнь, это "кислород" для армии», — заявил украинский лидер.

